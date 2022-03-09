Таллинн выделил 150 000 евро на поддержку городов-побратимов — Киева и Одессы

Таллинн в это тяжелое время поддерживает украинцев. Как отметил мэр Михаил Кылварт, помимо выделенной прежде Красному Кресту суммы в 25 000 евро, поддержка будет оказана и городам-партнерам столицы Эстонии — Киеву и Одессе.

”На прошлой неделе к нам обратился представитель Киева с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Мы, в свою очередь, запросили у коллег из Одессы, нашего второго города-побратима, информацию о том, какая помощь требуется им. На основании полученной информации будет отправлена гуманитарная помощь жителям Киева и через Красный Крест — жителям Одессы. Также мы направим в Украину две укомплектованные машины скорой помощи, которые прежде использовались Таллиннской скорой помощью, а одна из таллиннских больниц передаст медицинский автомобиль. Надеемся, что автомобили отправятся в путь уже в эту пятницу”, — рассказал Кылварт.

”Такого рода поддержка Украины — не первая и не последняя. Поэтому для того, чтобы мы могли оперативно использовать средства из резервного фонда в будущем, мы внесем предложение горсобранию об увеличении городского резервного фонда. Мы видим, что такая необходимость существует уже сейчас, но также должны быть готовы к тому, что в будущем могут возникнуть новые расходы, связанные с приемом беженцев и оказанием им помощи. Кроме того, мы должны быть готовы и к оказанию поддержки нашим местным жителям и учреждениям. Дополнительный резерв позволит нам быстрее реагировать на изменение ситуации”, — отметил Кылварт.