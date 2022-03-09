Таллинн выделил 150 000 евро на поддержку городов-побратимов — Киева и Одессы
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании приняла решение выделить из резервного фонда Таллиннского центра стратегического управления 150 000 евро на поддержку городов-побратимов — Киева и Одессы. Также горуправа внесла предложение горсобранию о бесплатном отчуждении двух городских машин скорой помощи в пользу МИДа для оказания гуманитарной помощи Украине.
Таллинн в это тяжелое время поддерживает украинцев. Как отметил мэр Михаил Кылварт, помимо выделенной прежде Красному Кресту суммы в 25 000 евро, поддержка будет оказана и городам-партнерам столицы Эстонии — Киеву и Одессе.
”На прошлой неделе к нам обратился представитель Киева с просьбой об оказании гуманитарной помощи. Мы, в свою очередь, запросили у коллег из Одессы, нашего второго города-побратима, информацию о том, какая помощь требуется им. На основании полученной информации будет отправлена гуманитарная помощь жителям Киева и через Красный Крест — жителям Одессы. Также мы направим в Украину две укомплектованные машины скорой помощи, которые прежде использовались Таллиннской скорой помощью, а одна из таллиннских больниц передаст медицинский автомобиль. Надеемся, что автомобили отправятся в путь уже в эту пятницу”, — рассказал Кылварт.
”Такого рода поддержка Украины — не первая и не последняя. Поэтому для того, чтобы мы могли оперативно использовать средства из резервного фонда в будущем, мы внесем предложение горсобранию об увеличении городского резервного фонда. Мы видим, что такая необходимость существует уже сейчас, но также должны быть готовы к тому, что в будущем могут возникнуть новые расходы, связанные с приемом беженцев и оказанием им помощи. Кроме того, мы должны быть готовы и к оказанию поддержки нашим местным жителям и учреждениям. Дополнительный резерв позволит нам быстрее реагировать на изменение ситуации”, — отметил Кылварт.
В субботу, 5 марта, к властям Таллинна обратился представитель столицы Украины, города-побратима Таллинна — Киева с просьбой об оказании гуманитарной помощи в условиях военных действий. В качестве гуманитарной помощи планируется отправить в Украину продукты питания, гигиенические принадлежности, предметы первой необходимости. Жителям города-побратима Одессы поддержка будет направлена через Красный Крест. Таллиннский центр стратегического управления получит 100 000 евро для приобретения и доставки в Киев товаров гуманитарной помощи и 50 000 евро — для помощи жителям Одессы.
Министерство иностранных дел обратилось к Союзу Эстонской скорой помощи для отправления комплектных машин скорой помощи в Украину, а Таллиннская скорая помощь сделала предложение о бесплатном отчуждении в пользу МИДа двух находящихся в собственности города машин скорой помощи модели Mercedes Benz Sprinter 319 вместе с установленным оборудованием. Отчуждаемое имущество находилось в активном пользовании Таллиннской скорой помощи, но в последнее время машины не использовались ежедневно. Отчуждение имущества не повлечет нарушения договорных обязательств и затруднений в осуществлении обычной работы скорой помощи.
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