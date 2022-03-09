09.03.2022, 13:49
В Ыйсмяэ белка забралась в квартиру, спряталась от кота за шкафом и застряла
Foto: Andres Putting
Вчера спасателям пришлось поспешить в столичный район Ыйсмяэ, где в одной из квартир белка забралась за шкаф и не могла выбраться.
Вчера в 13:01 спасатели получили вызов в один из многоквартирных домов на Ыйсмяэ теэ, где через открытое окно в квартиру запрыгнула белка. По словам звонившего, его кот напал на белку и та спряталась за шкафом.
Животное пробыло за шкафом около трех часов. Спасатели достали белку в 13.35 и выпустили на волю.
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