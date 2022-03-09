Эксперт: введение бесполетной зоны над Украиной — не самая лучшая опция
Российский политический и общественный деятель, экономист Владимир Милов, отвечая на вопросы зрителей, сказал вчера в прямом эфире Навальный LIVE, что считает прямое участие стран Запада (то есть установление бесполетной зоны над Украиной) в войне ”не самой лучшей опцией”.
”Из темы закрытия неба и бессполетной зоны делают определенный фетиш, как из SWIFT. Отключение России от международного месседжинга SWIFT не играло такой супербольшой роли. Например, санкции против ЦБ и крупных госбанков — гораздо более термоядерная штука”, — сказал Милов (на видео с 02:10:00).
Ситуация с бесполетной зоной, по его мнению такая же. Он отметил, что бесполетная зона в любом случае на практике таковой не будет и Путин продолжит летать над Украиной и ее бобмбить. ”Значит, нужно будет его сбивать. Что значит установить бесполетную зону международным решением? Это значит, что Украина сама сбивать не может, а это будут делать другие страны. Например, США или страны Евросоюза, другие страны НАТО. То есть третьи страны ввяжутся в конфликт, чтобы сбивать путинские самолеты”.
Милов отметил, что прекрасно понимает тех, кто призывает к введению бесполетной зоны, но у этой медали есть и обратная сторона. ”Я очень хорошо знаю Путина и его пропаганду и могу сказать, что как только третьи страны решат установить бесполетную зону и сбивать путниские самолеты, Путин скажет: ”я же вам говорил, что нет никакой Украины, что это прокси-страна США. […] Путин и его пропаганда просто ликуют: мы же вам говорили. После этого разговаривать с россиянами о том, что Путин бомбит мирных украинцев будет невозможно. Они скажут: ”это США прилетели и воюют с нами””.
После этого, по словам эксперта, Украина уйдет с радаров путинской пропаганды и останется только США. ”Это мечта господина Путина, чтобы США напрямую участвовали в этом конфликте”.
Более реалистичным вариантом Милов считает предоставление Украине советских боевых самолетов, которые остались на вооружении некоторых стран Западной Европы.
Как мы писали вчера, Польша заявила о готовности передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США для дальнейшей отправки в Украину. Пентагон же подверг это решение критике, поскольку перспектива того, что истребители, предоставленные в распоряжение США, вылетят с американской базы НАТО в воздушное пространство, в котором воюет Россия, "вызывает серьезные опасения у всего альянса".
Сама Москва заявляла, что расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия.
Россия будет рассматривать как участника вооруженного конфликта любую страну, которая попытается ввести бесполетную зону над территорией Украины. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиаперевозчиков.
"Сейчас мы слышим, что нужно сделать бесполетную зону над территорией Украины. Сделать это невозможно на самой территории Украины, можно только с территории каких-то соседних государств. Но любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих", — передает его слова "Интерфакс".
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