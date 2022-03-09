Эксперт: введение бесполетной зоны над Украиной — не самая лучшая опция

”Из темы закрытия неба и бессполетной зоны делают определенный фетиш, как из SWIFT. Отключение России от международного месседжинга SWIFT не играло такой супербольшой роли. Например, санкции против ЦБ и крупных госбанков — гораздо более термоядерная штука”, — сказал Милов (на видео с 02:10:00).

Ситуация с бесполетной зоной, по его мнению такая же. Он отметил, что бесполетная зона в любом случае на практике таковой не будет и Путин продолжит летать над Украиной и ее бобмбить. ”Значит, нужно будет его сбивать. Что значит установить бесполетную зону международным решением? Это значит, что Украина сама сбивать не может, а это будут делать другие страны. Например, США или страны Евросоюза, другие страны НАТО. То есть третьи страны ввяжутся в конфликт, чтобы сбивать путинские самолеты”.

Милов отметил, что прекрасно понимает тех, кто призывает к введению бесполетной зоны, но у этой медали есть и обратная сторона. ”Я очень хорошо знаю Путина и его пропаганду и могу сказать, что как только третьи страны решат установить бесполетную зону и сбивать путниские самолеты, Путин скажет: ”я же вам говорил, что нет никакой Украины, что это прокси-страна США. […] Путин и его пропаганда просто ликуют: мы же вам говорили. После этого разговаривать с россиянами о том, что Путин бомбит мирных украинцев будет невозможно. Они скажут: ”это США прилетели и воюют с нами””.

После этого, по словам эксперта, Украина уйдет с радаров путинской пропаганды и останется только США. ”Это мечта господина Путина, чтобы США напрямую участвовали в этом конфликте”.

Более реалистичным вариантом Милов считает предоставление Украине советских боевых самолетов, которые остались на вооружении некоторых стран Западной Европы.