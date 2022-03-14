Как распознать надежного работодателя?

Чтобы жить комфортно, человек не должен работать в две смены, изнуряя себя и нанося вред своему здоровью. Условия труда должны быть современными и разумными, а в случае производства еще и безопасными. Большинство заводов находятся в нескольких километрах от города, и приезд на работу утром вовремя может быть настоящей головной болью. Особенно это актуально, если смена начинается рано утром и нет личного автомобиля. Сколько компаний готовы решить эти вопросы за работника и дает ему возможность добираться на работу бесплатно?

Образец формирования рабочей среды



Производственные подразделения ABB, находящиеся недалеко от Таллинна в Юри, являются образцом благоприятной для сотрудников рабочей среды: чистые, круглогодично теплые и с определенным режимом влажности цеха, где ежедневно следят за безопасностью, а также специальные автобусы, которые доставляют работников на работу и домой. В этой удобной и безопасной трудовой среде собирают двигатели, генераторы, приводы и оборудование для возобновляемых источников энергии, и все это экспортируется по всему миру.

Предприятие, постоянно находящееся среди лучших работодателей Эстонии, несколько раз удостаивалось звания Иностранного инвестора года, присуждаемого Фондом развития предпринимательства Эстонии, а также почетного предпринимательского титула Лучшего предприятия года Эстонии. В 2021 году предприятие ABB признано Лучшей производственной компанией.

Надежное сотрудничество



Начиная работу на этом предприятии, сотрудники проходят основательное обучение – так что предыдущий опыт работы не является предпочтением для устройства на работу. Бывает и так, что компания нанимает сразу много работников и выбирает кого-то, когда поиск подходящих кадров идет уже несколько месяцев. Спрос на продукцию и увеличение объемов производства создают ситуации, когда постоянно требуются новые сотрудники.

Вопрос в том, как найти этих людей и что их побудит прийти в эту компанию?