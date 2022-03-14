Как распознать надежного работодателя?
Чтобы жить комфортно, человек не должен работать в две смены, изнуряя себя и нанося вред своему здоровью. Условия труда должны быть современными и разумными, а в случае производства еще и безопасными. Большинство заводов находятся в нескольких километрах от города, и приезд на работу утром вовремя может быть настоящей головной болью. Особенно это актуально, если смена начинается рано утром и нет личного автомобиля. Сколько компаний готовы решить эти вопросы за работника и дает ему возможность добираться на работу бесплатно?
Образец формирования рабочей среды
Производственные подразделения ABB, находящиеся недалеко от Таллинна в Юри, являются образцом благоприятной для сотрудников рабочей среды: чистые, круглогодично теплые и с определенным режимом влажности цеха, где ежедневно следят за безопасностью, а также специальные автобусы, которые доставляют работников на работу и домой. В этой удобной и безопасной трудовой среде собирают двигатели, генераторы, приводы и оборудование для возобновляемых источников энергии, и все это экспортируется по всему миру.
Предприятие, постоянно находящееся среди лучших работодателей Эстонии, несколько раз удостаивалось звания Иностранного инвестора года, присуждаемого Фондом развития предпринимательства Эстонии, а также почетного предпринимательского титула Лучшего предприятия года Эстонии. В 2021 году предприятие ABB признано Лучшей производственной компанией.
Надежное сотрудничество
Начиная работу на этом предприятии, сотрудники проходят основательное обучение – так что предыдущий опыт работы не является предпочтением для устройства на работу. Бывает и так, что компания нанимает сразу много работников и выбирает кого-то, когда поиск подходящих кадров идет уже несколько месяцев. Спрос на продукцию и увеличение объемов производства создают ситуации, когда постоянно требуются новые сотрудники.
Вопрос в том, как найти этих людей и что их побудит прийти в эту компанию?
У ABB для поиска работников есть давний партнер - Finesta Baltic OÜ - одна из крупнейших компаний в странах Балтии, предлагающая услуги по аренде рабочей силы и подбору персонала, в которой трудятся ведущие специалисты в своей области. Таким образом, ABB может сосредоточиться на своей сфере деятельности, а Finesta отвечает за поиск необходимого персонала в рамках аренды рабочей силы, и в этом случае трудовой договор заключается с Finesta, а не с ABB.
Карьерные возможности для арендного работников
Нет оснований опасаться, что условия работы арендного работника на предприятии будут как-то хуже или без возможности развития, наоборот – все условия труда и льготы доступны и для сотрудников, нанятых в рамках аренды рабочей силы! Есть также немало историй успеха, когда арендные работники сделали успешную карьеру в компании, а некоторые из них проработали в ABB уже семь лет.
Неоднократные примеры карьерного роста можно найти у сотрудников, которые много лет назад начинали монтерами, а на сегодня дошли до должности конечного инспектора, инженера или руководителя работ. Для добросовестных и инициативных сотрудников это скорее правило, чем исключение.
Преимущество найма персонала в том, что если сотрудник достиг потолка своих навыков в одной компании и не хочет в ней оставаться, то в этом случае работодатель - Finesta -может при необходимости предложить другие вакансии.
ABB и Finesta приветствуют в своих рядах предприимчивых и готовых к сотрудничеству людей и всегда помогают им в карьерном росте! Свяжитесь с нами, и мы обсудим возможности работы в ABB!