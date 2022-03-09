Яна Тоом о введении бесполетной зоны: это будет прямой военный конфликт между Россией и НАТО

"Я думаю, что Россию такой вариант, может быть, даже устроил бы. В чисто политическом плане. Но для НАТО в данный момент, как я понимаю, это неприемлемо", — рассказывает политик.

"Я не военный эксперт. Но мы же все понимаем, что прямого конфликта сейчас нет, конфликт как бы косвенный. При этом вся основная тяжесть этого конфликта, в том числе финансовая и военная, ложится на плечи ЕС", — комментирует Яна Тоом.

Я так понимаю, что Запад и мы — Эстония, на данный момент не готовы ввязываться в настоящую войну, а не в том виде, в котором мы сейчас в ней участвуем?

Про Эстонию сказать не могу, но вчера, например, читала мнение министра обороны Калле Лаанета, который сказал, что лично он поддерживает. Но это его личное мнение, не мнение кабинета министров.

Насколько я понимаю, сейчас все развивается по сценарию невмешательства НАТО и помощи Украине, которая справляется сама. Все совершенно поражены, что Украина держится уже так много дней. Потому что предполагался блицкриг, очевидно. В общем-то Украина держится и без особой помощи НАТО, будем говорить честно.

Если все упростить, то введение бесполетной зоны над Украиной будет означать, что Эстония может стать участником войны и целью для российских войск, правильно?

Мы не нейтральная страна и в случае прямого военного конфликта с НАТО мы оказываемся по одну из противоборствующих сторон. Но я бы не нагнетала панику, потому что России сейчас не до этого.

Как вы думаете, кто чинит препятствия для создания гуманитарных коридоров?

Я понятия не имею, потому что я, как и остальные адекватные пользователи интернета, страдаю от нехватки информации. Часть каналов заблокированы, часть каналов врут, как сивые мерины.

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