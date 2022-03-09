За сутки в Эстонии прибавилось 2874 случая заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По состоянию на утро 9 марта в больнице находятся 592 зараженных коронавирусом пациента. Из них 245 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 154, или 62,9%, не вакцинированы и 91, или 37,1%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,9 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 5,4 невакцинированных человека в день.

За сутки в больницах открыли 90 новых историй болезни, из которых в 28 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялся в среднем 31 симптоматический пациент с COVID-19 в день. Умерло 12 зараженных коронавирусом: 55-летний мужчина, 65-летний мужчина, 69-летняя женщина, 75-летние мужчина и женщина, 79-летний мужчина, 81-летняя женщина, 88-летняя женщина, 90-летняя женщина, двое 91-летних мужчин и женщина.

За последние сутки проанализировали 5 997 результатов теста, из которых 2 874 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 181,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 224,2 невакцинированных человека в день.

За сутки ввели 766 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 78. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 435 334 человека. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2%.

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