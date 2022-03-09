Norstat: рейтинг центристов упал до рекордно низкого уровня

По данным последнего опроса, рейтинг реформистов за неделю вырос на 1,8 процентного пункта и достиг 25,8%, пишет RusERR.

Партия реформ опережает занимающую второе место Консервативную народную партию (EKRE) на пять процентных пунктов.

На третьей строчке расположилась не представленная в парламенте партия "Эстония 200" с рейтингом 19,7%, что является для нее рекордно высоким показателем в опросах Norstat.

Между тем Центристская партия, которая образует правительство вместе с реформистами, остается на четвертой позиции с рекордно низким рейтингом в 16,6%, далее идут социал-демократы с 7,9% и Isamaa с 6,8%.

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