Bellingcat: Путину не сообщают о реальной ситуации на войне в Украине

По его словам российская пропаганда работает достаточно эффективно на свою аудиторию и буквально по нулям для иностранной аудитории — это главная трансформация.

"Сравнивая с 2014 годом, когда им удалось повлиять на часть западной мысли, теперь в Европе нет ни одного адекватного человека, который бы поверил в эти фейки. К сожалению, для российской аудитории это работает.

Для меня было печальным узнать, что даже люди, которые две недели назад использовали интернет для поиска правильной информации, после закрытия Twitter, Facebook, YouTube, ТВ Дождь просто перестали искать. Поэтому иногда получая информацию с ТВ, ВКонтакте, у них немного перевернутая картина. Проблема не в том, что делаются фейки, а в том, что закрылись источники информации", — подчеркнул журналист.

Христо Грозев отмечает, что в России есть элита, которая недовольна происходящим. Даже для многих людей из окружения Путина, не включенного в милитари-список, эта война была неожиданностью.

"У них, конечно, будет мотивация что-то менять, используя недовольство людей, которое появится, когда матери поймут, что уже тысячи, а не сотни их сыновей мертвы. А мы уже будем ждать протестов, которые будут спонсированы олигархами", — отметил эксперт.

Многие говорят, что Путин находится в информационном вакууме. По словам журналиста, большинство поражений и провалов не докладывается на гору правдиво.

"Я об этом долго думал еще с 2017 года, когда мы делали расследование об обстреле Мариуполя в феврале 2015-го. Мы тогда делали это расследование на основе сотен часов телефонных разговоров, которые нам передало ваше правительство, чтобы независимо оценить, кто именно стрелял. И вот тогда я заметил, что о большинстве поражений и провалов не докладывается на гору правдиво.