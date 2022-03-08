Елена Зеленская: закройте небо! Если мы не остановим Путина, ни для кого в мире не будет безопасного места

"Несмотря на заверения прокремлевских пропагандистских изданий, называющих это ”спецоперацией”, на самом деле это массовое убийство мирных жителей Украины.

Возможно, самым ужасающим и разрушительным в этом вторжении являются детские жертвы. Восьмилетняя Алиса, погибшая на улице Ахтырки, когда дедушка пытался ее защитить. Или Полина из Киева, погибшая при обстреле вместе с родителями. 14-летний Арсений был ранен в голову обломками, спасти его не удалось, так как скорая помощь не смогла вовремя подъехать к нему из-за сильного пожара.

Когда Россия говорит, что она ”не ведет войну против мирных жителей”, я сначала называю имена этих убитых детей.

Наши женщины и дети сейчас живут в бомбоубежищах и подвалах

Украина хочет мира. Но Украина будет защищать свои границы. Защищать свою личность. В этом не может быть уступок.

Нам нужно, чтобы над Украиной закрыли небо! Закройте небо, а с войной на земле мы справимся сами.

Война в Украине — это не война "где-то там". Это война в Европе, недалеко от границ ЕС. Украина сдерживает силы, которые завтра могут войти в ваши города под предлогом спасения мирных жителей.

На прошлой неделе мне и моим людям это могло показаться преувеличением, но это реальность, в которой мы живем сегодня. И мы не знаем, как долго это продлится. Если мы не остановим Путина, угрожающего развязать ядерную войну, ни для кого из нас в мире не будет безопасного места"