Польша готова передать США свои МиГ-29. Пентагон против
Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США, заявили в польском МИД.
"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства США, — говорится в заявлении. — В то же время Польша просит США предоставить подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями".
Газета Wall StreetJournalранее писала, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.
Во вторник СМИ сообщали со ссылкой на источники в польских ВВС, что истребители МиГ-29 готовы к отправке на Украину.
Анализ корреспондента Би-би-си Святослава Хоменко:
Практически с самого начала войны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем еще могут помочь ему западные союзники, говорил: закрыть небо. Защитить Украину от авианалетов на живые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.
Но Запад неизменно отвечал ему: нет. Объявление территории Украины бесполетным пространством фактически означало бы объявление Североатлантическим альянсом войны России, а до этого никто доводить не хочет.
Не исключено, что это хорошо понимают и в Киеве. Поэтому заявления Зеленского о закрытии неба имели и вторую часть: не можете закрыть небо — дайте нам возможность его защитить.
Речь шла о передаче Украине десятков военных самолетов производства еще Советского Союза, остающихся на вооружении Польши, Словакии и Болгарии.
Плюс этих машин, сильно усовершенствованных за последние годы, состоит в том, что украинским пилотам не нужно будет переучиваться для полетов на них.
Несмотря на то, что российские военные еще с первого дня войны рапортуют об уничтожении украинских ВВС и ПВО, объективные данные (подтвержденные, например, Пентагоном) свидетельствуют о том, что воздух над Украиной остается ареной борьбы, а Россия теряет свои самолеты и вертолеты практически ежедневно.
Получение Украиной нескольких десятков военных самолетов (называется число 70, но это суммарное количество машин, пребывающих на вооружении в трех странах НАТО) если и не изменит коренным образом соотношение сил в воздухе, то станет огромным усилением для украинских вооруженных сил.
В Пентагоне сочли предложение Польши неприемлемым
Как сообщает DW, между тем в Пентагоне раскритиковали предложение Варшавы поставить МиГи США с целью отправки их в Украину. "Мы продолжим консультации с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным логистическим проблемам, связанным с этим предложением Польши, но мы не считаем его приемлемым", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, сделанном вечером того же дня.
По его словам, перспектива того, что истребители, предоставленные в распоряжение США, вылетят с американской базы НАТО в воздушное пространство, в котором воюет Россия, "вызывает серьезные опасения у всего альянса".
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд также выразила удивление по поводу заявления Польши. "Я думаю, что это был неожиданный шаг со стороны поляков", — указала она, выступая в Конгрессе, отметив, что консультации с Польшей по этому вопросу ведутся уже несколько дней.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен указал, что США ищут способы быстро пополнить флот польских истребителей, чтобы Польша могла предоставить Украине свои боевые самолеты. Ряд американских СМИ ранее сообщали со ссылкой на правительственных чиновников в Вашингтоне, что США могут поставить Польше истребители F-16 американского производства, если Варшава откажется от своих истребителей в пользу Украины.
После нападения российских войск Киев обращался к западным странам с просьбой предоставить Украине истребители, которыми могут управлять украинские пилоты. Россия угрожала странам, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, вовлечением в вооруженный конфликт.
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