Польша готова передать США свои МиГ-29

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства США, - говорится в заявлении. - В то же время Польша просит США предоставить подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями".

Газета Wall StreetJournalранее писала, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.

Во вторник СМИ сообщали со ссылкой на источники в польских ВВС, что истребители МиГ-29 готовы к отправке на Украину.

Анализ корреспондента Би-би-си Святослава Хоменко:

Практически с самого начала войны Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем еще могут помочь ему западные союзники, говорил: закрыть небо. Защитить Украину от авианалетов на живые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры.

Но Запад неизменно отвечал ему: нет. Объявление территории Украины бесполетным пространством фактически означало бы объявление Североатлантическим альянсом войны России, а до этого никто доводить не хочет.

Не исключено, что это хорошо понимают и в Киеве. Поэтому заявления Зеленского о закрытии неба имели и вторую часть: не можете закрыть небо - дайте нам возможность его защитить.

Речь шла о передаче Украине десятков военных самолетов производства еще Советского Союза, остающихся на вооружении Польши, Словакии и Болгарии.

Плюс этих машин, сильно усовершенствованных за последние годы, состоит в том, что украинским пилотам не нужно будет переучиваться для полетов на них.

Несмотря на то, что российские военные еще с первого дня войны рапортуют об уничтожении украинских ВВС и ПВО, объективные данные (подтвержденные, например, Пентагоном) свидетельствуют о том, что воздух над Украиной остается ареной борьбы, а Россия теряет свои самолеты и вертолеты практически ежедневно.