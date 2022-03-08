Правление Isamaa исключило из партии четырех членов объединения "Правые"(2)
Четыре члена внутрипартийного объединения "Правые" были исключены из партии Isamaa ("Отечество") на состоявшемся во вторник заседании правления партии - это Сийм Валмар Кийслер, Лавли Перлинг, Кристьян Ванаселья и Тынис Мартин Конс.
Ранее председателю партии Isamaa Хелиру-Валдору Сеэдеру были отправлены два обращения о деятельности этих четырех политиков.
Одно из них было направлено совместно Рийной Солман и Тынисом Палтсом и содержало жалобы на Лавли Перлинг и Сийма Кийслера. Второе подписано Мартом Маастиком, которому не нравится деятельность Тыниса Конса, Сийма Кийслера и Кристьяна Ванаселья.
Перлинг, Кийслер, Конс и Ванаселья являются ключевыми фигурами внутрипартийного объединения "Правые", которые публично оппонируют центральной линии и политике, проводимой лидером партии Хелиром-Валдором Сеэдером, отмечает rus.err.