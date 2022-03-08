Правление Isamaa исключило из партии четырех членов объединения "Правые"

Ранее председателю партии Isamaa Хелиру-Валдору Сеэдеру были отправлены два обращения о деятельности этих четырех политиков.

Одно из них было направлено совместно Рийной Солман и Тынисом Палтсом и содержало жалобы на Лавли Перлинг и Сийма Кийслера. Второе подписано Мартом Маастиком, которому не нравится деятельность Тыниса Конса, Сийма Кийслера и Кристьяна Ванаселья.