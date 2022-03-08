08.03.2022, 21:34
Минсоцдел планирует с будущего года закрыть Институт развития здоровья
ФОТО: Ilmar Saabas
По словам пресс-секретаря Института развития здоровья (Tervise Arengu Instituut — TAI), сотрудники учреждения получили на предыдущей неделе от канцлера Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа письмо, в котором сообщалось, что задачи института будут перераспределены между другими учреждениями.
Сам Мяндмаа подтвердил в разговоре с Delfi эту информацию — как задачи, так и людей планируется перевести в другие подразделения министерства.
Канцлер Минсоцдел подчеркнул, что информация о реорганизации является достоянием общественности уже с начала февраля.
Закрытие TAI — часть крупной реформы Минсоцдел, в ходе которой планируют объединить Департамент лекарственных средств и Департамент здровья. Целью реформы является повышение эффективности госструктур и избежание дублирования в их деятельности.