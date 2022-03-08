Минсоцдел планирует с будущего года закрыть Институт развития здоровья

Сам Мяндмаа подтвердил в разговоре с Delfi эту информацию — как задачи, так и людей планируется перевести в другие подразделения министерства.

Канцлер Минсоцдел подчеркнул, что информация о реорганизации является достоянием общественности уже с начала февраля.

Закрытие TAI — часть крупной реформы Минсоцдел, в ходе которой планируют объединить Департамент лекарственных средств и Департамент здровья. Целью реформы является повышение эффективности госструктур и избежание дублирования в их деятельности.