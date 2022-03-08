Байден: Россия никогда не сможет удержать Украину. США выполнят свои обязательства по коллективной обороне
Президент США Джо Байден заявил, что РФ "никогда не сможет удержать" Украину под своим контролем. Он заверил, что США будут выполнять свои обязательства по коллективной обороне в НАТО.
"Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну", — заявил Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины и мерам в отношении РФ.
Байден заявил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Европе. "Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли <…> также отправился в Европу для встреч со своими коллегами и союзниками на восточном фланге НАТО, чтобы заверить их, те страны, что граничат с Россией, страны НАТО, что мы будем выполнять наши священные обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО]", — сказал он.
Как сообщил американский президент, США координируют переброску Западом Украине оружия и военной техники, передает ТАСС.
"К настоящему времени мы предоставили в качестве военной помощи Украине более $1 млрд. Поставки оборонительных вооружений прибывают в Украину из США каждый день. И мы, Соединенные Штаты, координируем поставки нашими союзниками и партнерами схожих вооружений — от Германии до Финляндии и Нидерландов. Мы решаем связанные с этим вопросы", — сказал глава администрации США.