Байден: Россия никогда не сможет удержать Украину. США выполнят свои обязательства по коллективной обороне

"Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну", — заявил Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью по ситуации вокруг Украины и мерам в отношении РФ.

Байден заявил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Европе. "Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли <…> также отправился в Европу для встреч со своими коллегами и союзниками на восточном фланге НАТО, чтобы заверить их, те страны, что граничат с Россией, страны НАТО, что мы будем выполнять наши священные обязательства в рамках статьи 5 [Вашингтонского договора о коллективной обороне НАТО]", — сказал он.

Как сообщил американский президент, США координируют переброску Западом Украине оружия и военной техники, передает ТАСС.

"К настоящему времени мы предоставили в качестве военной помощи Украине более $1 млрд. Поставки оборонительных вооружений прибывают в Украину из США каждый день. И мы, Соединенные Штаты, координируем поставки нашими союзниками и партнерами схожих вооружений — от Германии до Финляндии и Нидерландов. Мы решаем связанные с этим вопросы", — сказал глава администрации США.