ВИДЕО | Мать с сыном приехали в Таллинн из Украины вместе с кошкой: мы рады, что вы нас не прогоняете

Наталья и Дмитрий приехали в Эстонию из Ирпеня (Киевская область) на автобусе, добирались через Варшаву. По словам женщины, она очень переживают за своего мужа и старшего сына, которые участвуют в районе Ирпеня в боевых действиях.

"Для нас главное, чтобы нас не бомбили, не летали пули над головой, в конце концов — просто выспаться, — сказала Наталья. — Мы рады, что нас встретили так тепло, радушно, хороший прием. Что у вас так спокойно. Мы рады, что вы нас не прогоняете".

"Пока идут боевые действия мы будем здесь работать, учиться… Но мы хотим домой", — сказала Наталья со слезами на глазах. По ее словам, вместе с сыном она планирует пробыть здесь до конца войны.

По данным полиции, начиная с 27.02 по 7.03 в Эстонию прибыли 8594 граждан Украины и членов их семей. В числе прибывших не менее 2610 детей. Из всех прибывших в другие страны из Эстонии хотят поехать 1853 человека.

По словам кризисного руководителя Департамента полиции и погранохраны Эстонии Айвара Алавере, количество прибывающих в Эстонию граждан Украины зависит прежде всего от того, как долго продлится война.