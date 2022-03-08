США вводят запрет на весь импорт российских нефти, газа и угля

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента РФ Владимира] Путина. Это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и, я верю, в стране. Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе", - приводит слова президента агентство ТАСС. По его словам, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.

Решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США, но Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг, заявил Байден.

"Это шаг, который мы предпринимаем для того, чтобы создать дополнительные проблемы для [президента РФ Владимира] Путина, но издержки будут и для нас здесь, в Соединенных Штатах", - сказал он. "И республиканцы, и демократы это понимают. И республиканцы, и демократы четко дали понять, что мы должны это сделать", - добавил Байден. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.