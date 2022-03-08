Дети и подростки из Украины могут продолжить обучение в Эстонии на любом уровне образования

"В Эстонии мы готовы предоставить детям военных беженцев из Украины возможность продолжить образование как в начальной и общей школе, так и в высших учебных заведениях. Важно найти гибкий способ участия каждого ребенка и молодого человека в образовании в сотрудничестве с владельцами школ, школами, учреждениями досугового образования и работы с молодежью. Работая вместе, мы сможем создать наилучшие условия для детей и молодежи, которым пришлось покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны", — сказала министр Лийна Керсна, которая также получила просьбу о поддержке украинских детей на встрече с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом на прошлой неделе.

По оценке Министерства образования и науки, важно понимать, что среди семей, прибывающих из зоны вооруженного конфликта в Украине, есть те, кто приезжает в Эстонию только на время боевых действий и желает как можно скорее вернуться домой, но есть и семьи, которые планируют остаться в Эстонии на более длительный срок. Поэтому продолжение обучения детей и молодежи, прибывших из Украины, возможно на основе краткосрочного и долгосрочного плана. "В случае краткосрочного плана нет четких ожиданий, что учащийся продолжит обучение в Эстонии на постоянной основе, но для этого в то же время создаются все предпосылки. Цель долгосрочного плана — интегрировать ребенка в школу, помочь ему адаптироваться к эстонской школьной культуре и выучить эстонский язык", — сказала министр Керсна.

Министр Лийна Керсна подтвердила, что в настоящее время министерство совместно с местной украинской общиной и Фондом по безработице ищет учителей из Украины, чтобы они могли как можно скорее начать работу по содействию в поддержке украинских детей.