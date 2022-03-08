Мошенник сумел выманить у добросердечного мужчины около 800 евро

По словам 59-летнего мужчины, в конце февраля к нему в дверь постучался и обратился за помощью незнакомый мужчина. Незнакомец сообщил, что его машина сломалась и попросил у потерпевшего для эвакуации автомобиля 145 евро.

Затем отзывчивый мужчина снял в банкомате для предполагаемого мошенника еще 350 евро. Всего потерпевший передал за несколько дней незнакомцу около 800 евро, но до сих пор свои деньги назад не получил.

Полиция возбудила уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество, и выясняет все обстоятельства произошедшего.