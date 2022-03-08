ПОДКАСТ | Илья Бер — о закрытии независимых российских СМИ и "журналистском пароходе"

- Сейчас журналисты массово уезжают из России, потому что хотят говорить правду, но им связывают руки, — признался Илья. — То есть с одной стороны. хотят говорить правду и с другой — не хотят сидеть в тюрьме. Одна мотивация человеческая, первая — профессиональная, и обе, наверное, понятны. Так что события последних дней, быть может, войдут в историю под условным названием журналистский пароход по аналогии с философским пароходом. Когда часть интеллигенции и интеллектуалов бывшей Российской империи покинули страну после революции. На самом деле, это такое собирательное название "Философский пароход", он тоже был не один. Но вот сейчас у нас произошёл Журналистский пароход. Потому что сотрудники большинства остававшихся ещё в России независимых медиа, не нашёл в себе моральных и прочих сил и уехал.

- Пока мы как-то обходим тему Украины, но вообще надо понимать, что главная причина и главный ужас там, до наши риски по сравнению с тем, что испытывают сейчас мои знакомые друзья и незнакомые мне люди на Украине - все это, в общем, несерьёзно. По сравнению с тем, что происходит там и, конечно, все будущее и любое развитие событий будет зависит от того, как будут проходить боевые действия и как будет развиваться война.

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