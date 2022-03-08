Представитель Украины о переговорах с Россией: мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались

Он сформулировал позицию лидера Украины Владимира Зеленского о том, что на переговорах могут озвучиваться предложения, но они должны быть адекватными.

"Зеленский говорит о том, что переговоры, особенно, когда за столом сидит страна, явно умеющая защищать свои интересы, это двухсторонняя дорога. Предложение — на предложения. И предложения должны быть адекватными", — отметил представитель ОП.

"В свою очередь российская сторона, ошибочно оценив свой потенциал, изначально сделала неправильный выбор — ставить ультиматумы", — продолжил он.

Подоляк подчеркнул, что после ультимативных требований Москвы украинцы только больше сопротивляются и мобилизуются.

"Очевидно, что мы никакие ультиматумы принимать не будем, чего бы они ни касались. За нами реально десятки миллионов украинцев. И вряд ли за какими-либо ультиматумами из Москвы стоят десятки миллионов россиян. Это только пропагандистские мифы", — заявил Подоляк.

Как сказал он, у представителей Киева простая позиция: переговоры должны быть реальными и адекватными.

"Это сделает их предметными. А предметные переговоры не приемлют ультимативной тональности. Чем быстрее российская сторона с этим согласится, тем меньше потерь понесет, прежде всего, и сама Россия в результате этой войны", — добавил советник главы ОП.

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