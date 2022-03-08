ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И ФОТО | Пресс-конференция: что обещает госсекретарь США Энтони Блинкен для защиты Эстонии?

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Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном

Сегодня, 8 марта, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Эстонии. На встрече обсуждались поддержка Украины и отношения с Россией, ситуация с безопасностью в Европе, укрепление позиции НАТО в области сдерживания и обороны в Балтийском регионе, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.

”Главной темой встречи, конечно же, была война России в Украине и наши планы продолжать оказывать помощь подвергшейся нападению стране и людям”, — отметила министр иностранных дел Лийметс. ”Украина нуждается в нашей всесторонней поддержке, чтобы продолжать свою борьбу за независимость и свой народ и справиться с углубляющимися человеческими страданиями и гуманитарной катастрофой. Я слышала сегодня в таллиннском центре для беженцев рассказы украинских женщин и детей, приехавших в Эстонию. Например, женщина, приехавшая сюда, находилась в дороге две недели со своими четырьмя детьми. Это истории более 1,8 миллиона человек сегодня. Эстония продолжит оказывать обширную политическую, экономическую, оборонную и гуманитарную помощь”, — подтвердила министр.

Помимо оказания помощи Украине, министры иностранных дел обсудили способы остановки военных действий России. ”Мы должны продолжать ужесточать санкции против России и Беларуси и принимать другие экономические и политические меры, чтобы сделать войну как можно более затратной для России. Россия должна осознать, что цена проводимой ею агрессии для нее чрезвычайно высока, и враждебные действия должны быть прекращены”, — подчеркнула министр иностранных дел Лийметс.