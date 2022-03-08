ФОТО И ВИДЕО | Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Эстонии Каи Каллас: худшее еще впереди, мы должны быть к этому готовы
На пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кая Каллас подчеркнула, что встреча посвящена вопросам безопасности в Европе. "Россия хочет осуществить свою европейскую мечту. Военная актика Кремля заключается в запугивании гражданского населения. Это жестоко и душераздирающе. В этой трагедии мы должны все вместе и безостановочно поддерживать Украину: и в политическом, и гуманитарном, и экономическом, и военном смысле. Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны".
Украине нужна военная поддержка, считает Каллас. И Эстония наряду с США была одной из первых стран, которая отправила в Украину оружие, еще до того, как 24 февраля началось российское вторжение.
Единство поможет усмирить агрессора, но "мы должны быть готовы к худшему, худшее еще впереди". Необходимо закрыть SWIFT для России и Беларуси, ограничить работу с криптовалютой. Также нужно закрыть для России воздушное пространство и морские порты.
Поблагодарив США в лице Блинкена за поддержку, Каллас заявила о том, что Эстонии необходимо постоянное присутствие НАТО в странах Балтии.
Госсекретарь Блинкен в свою очередь сказал, что мир должен защитить право Украины быть независимой и делать свой собственный выбор. Вклад Эстонии в помощь Украине заслуживает всяческих похвал, считает он. Эстония предоставила Украине системы Javelin и много гуманитарной помощи.
По словам Блинкена, президент США Джо Байден направил в Европу десятки дополнительных подразделений и "укрепил Восточную стену". Продолжадется работа над киберзащитой и борьба с гибридными угрозами.
Блинкен считает, что Путин превращает Россию в государство-изгой. "Народ России уже ощущает последствия путинской войны. Страны Балтии выступают за свободу, и США выступают вместе с вами".
Отдельно Кая Каллас обратила внимание на то, что в разработке находится очередной пакет санкций против России. "Мы работаем вместе с союзниками по ЕС, которым необходимо выработать общую позицию. Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — отмечает она.
Отвечая на вопрос, что нужно Эстонии и восточному флангу НАТО, премьер-министр Эстонии сказала так: "Если коротко — нам нужно все. Если развернуто, то нам нужны солдаты, нам нужны технологии. Мы являемся членом оборонительного союза, а это означает, что разные союзники поддерживают нас по-разному. Некоторые отправляют войска, некоторые — технологии. Мы должны работать вместе. Поскольку мы граничим с крайне грессивной Россией, нам необходимо укреплять оборонительную позицию. Нам также необходимо проводить больше военных учений".
Блинкен рассказал, что возможность введения нефтяного эмбарго обсуждается в администрации американского президента, изучаются способы обеспечения доступности энергоносителей. "В то же время на данном этапе важно в конце концов прийти к тому, чтобы энергетический сектор экономики государств не зависел от России", — сказал он и отметил, что почва для этих изменений уже есть. Это также очередной шаг вперед в области возобновляемых источников энергии и других мер "зеленого" поворота.
Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном
Сегодня, 8 марта, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Эстонии. На встрече обсуждались поддержка Украины и отношения с Россией, ситуация с безопасностью в Европе, укрепление позиции НАТО в области сдерживания и обороны в Балтийском регионе, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.
”Главной темой встречи, конечно же, была война России в Украине и наши планы продолжать оказывать помощь подвергшейся нападению стране и людям”, — отметила министр иностранных дел Лийметс. ”Украина нуждается в нашей всесторонней поддержке, чтобы продолжать свою борьбу за независимость и свой народ и справиться с углубляющимися человеческими страданиями и гуманитарной катастрофой. Я слышала сегодня в таллиннском центре для беженцев рассказы украинских женщин и детей, приехавших в Эстонию. Например, женщина, приехавшая сюда, находилась в дороге две недели со своими четырьмя детьми. Это истории более 1,8 миллиона человек сегодня. Эстония продолжит оказывать обширную политическую, экономическую, оборонную и гуманитарную помощь”, — подтвердила министр.
Помимо оказания помощи Украине, министры иностранных дел обсудили способы остановки военных действий России. ”Мы должны продолжать ужесточать санкции против России и Беларуси и принимать другие экономические и политические меры, чтобы сделать войну как можно более затратной для России. Россия должна осознать, что цена проводимой ею агрессии для нее чрезвычайно высока, и враждебные действия должны быть прекращены”, — подчеркнула министр иностранных дел Лийметс.
Говоря о ситуации с безопасностью в Европе, министры иностранных дел заявили, что хотя союзникам по НАТО в настоящее время не угрожает непосредственная военная угроза, наша ситуация с безопасностью радикально изменилась. ”Учитывая, что наш сосед воюет в Украине, ключевое значение имеет усиление обороны и сдерживания восточного крыла НАТО, а точнее Балтийского региона. У Соединенных Штатов здесь важная роль, мы считаем необходимым как можно скорее увеличить их постоянное военное присутствие”, — подчеркнула министр иностранных дел Лийметс. ”Очевидно также, что отношения между НАТО и Россией не могут продолжаться на основе, определенной в 2014 году, и вся наша нынешняя политика в отношении России должна быть тщательно пересмотрена”, — добавила министр иностранных дел.
Говоря о двусторонних отношениях между Эстонией и США, затронули также тему 100-летия установления дипломатических отношений между Эстонией и США. Министры иностранных дел выразили довольство по поводу очень хороших двусторонних отношений и выразили уверенность в том, что тесное партнерство и работа по продвижению общих ценностей будут продолжаться и в течение следующих ста лет.
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