ФОТО И ВИДЕО | Пресс-конференция госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Эстонии Каи Каллас: худшее еще впереди, мы должны быть к этому готовы

Отдельно Кая Каллас обратила внимание на то, что в разработке находится очередной пакет санкций против России. "Мы работаем вместе с союзниками по ЕС, которым необходимо выработать общую позицию. Что касается возможности введения эмбарго на поставки нефти и газа из России, то следует сказать, что это в разной степени затронет европейские страны. Это потребует поиска альтернатив для стран, которые в большей степени пострадают от эмбарго. Это необходимо обсудить", — отмечает она.

Блинкен считает, что Путин превращает Россию в государство-изгой. "Народ России уже ощущает последствия путинской войны. Страны Балтии выступают за свободу, и США выступают вместе с вами".

Госсекретарь Блинкен в свою очередь сказал, что мир должен защитить право Украины быть независимой и делать свой собственный выбор. Вклад Эстонии в помощь Украине заслуживает всяческих похвал, считает он. Эстония предоставила Украине системы Javelin и много гуманитарной помощи.

Единство поможет усмирить агрессора, но "мы должны быть готовы к худшему, худшее еще впереди". Необходимо закрыть SWIFT для России и Беларуси, ограничить работу с криптовалютой. Также нужно закрыть для России воздушное пространство и морские порты.

Украине нужна военная поддержка, считает Каллас. И Эстония наряду с США была одной из первых стран, которая отправила в Украину оружие, еще до того, как 24 февраля началось российское вторжение.

На пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кая Каллас подчеркнула , что встреча посвящена вопросам безопасности в Европе. "Россия хочет осуществить свою европейскую мечту. Военная актика Кремля заключается в запугивании гражданского населения. Это жестоко и душераздирающе. В этой трагедии мы должны все вместе и безостановочно поддерживать Украину: и в политическом, и гуманитарном, и экономическом, и военном смысле. Россия должна быть изолирована от свободного мира. Мы должны адаптироваться к новой реальности и принимать соответствующие решения в отношении собственной обороны".

Отвечая на вопрос, что нужно Эстонии и восточному флангу НАТО, премьер-министр Эстонии сказала так: "Если коротко — нам нужно все. Если развернуто, то нам нужны солдаты, нам нужны технологии. Мы являемся членом оборонительного союза, а это означает, что разные союзники поддерживают нас по-разному. Некоторые отправляют войска, некоторые — технологии. Мы должны работать вместе. Поскольку мы граничим с крайне грессивной Россией, нам необходимо укреплять оборонительную позицию. Нам также необходимо проводить больше военных учений".

Блинкен рассказал, что возможность введения нефтяного эмбарго обсуждается в администрации американского президента, изучаются способы обеспечения доступности энергоносителей. "В то же время на данном этапе важно в конце концов прийти к тому, чтобы энергетический сектор экономики государств не зависел от России", — сказал он и отметил, что почва для этих изменений уже есть. Это также очередной шаг вперед в области возобновляемых источников энергии и других мер "зеленого" поворота.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном

Сегодня, 8 марта, министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс встретилась с министром иностранных дел США Энтони Блинкеном, находящимся с визитом в Эстонии. На встрече обсуждались поддержка Украины и отношения с Россией, ситуация с безопасностью в Европе, укрепление позиции НАТО в области сдерживания и обороны в Балтийском регионе, а также двусторонние отношения между Эстонией и США.