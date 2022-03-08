Осторожно! Некомпетентно выполненная замена шин может привести к ущербу, равному стоимости всей машины(1)
Небрежно затянутые болты в шиномонтажной мастерской могли бы обойтись не имеющему страхования каско клиенту более чем в 5000 евро, если бы у него не было страхования каско. Ежегодно страховая компания ERGO рассматривает порядка 20 подобных страховых случаев, где помимо непредвиденных расходов существует еще и риск попасть в аварию.
В Эстонии использование зимних шин разрешено до 31 марта, а в случае зимних условий даже до 30 апреля. На летних шинах официально можно ездить с 1 марта. ”В каждый сезон замены шин мы сталкиваемся с большим количеством случаев, когда вызванные отсоединением колеса во время езды расходы на ремонт достигают тысяч евро, нередко превышая стоимость всего автомобиля, — сказал руководитель одела транспортных ущербов Райдо Орулайд. — Самая большая сумма ущерба, вызванного повреждениями транспортного средства в результате небрежной замены шин, составила более 5000 евро”.
При самостоятельной замене шин у себя во дворе повышается вероятность того, что болты не будут затянуты надлежащим образом. В связи с этим важно все-таки выполнять замену шин в профессиональной ремонтной мастерской, работники которой обладают необходимыми для этого знаниями и инструментами. Тем не менее, при замене шин в мастерской также следует переспросить, были ли болты на колесах затянуты надлежащим образом. Кроме того, стоит уточнить, нужно ли их будет подтянуть и когда это надо сделать, чтобы исключить возможность отсоединения колеса во время езды.
По словам Орулайда, страховая фирма сталкивалась даже с такими ситуациями, когда работники шиномонтажной мастерской и вовсе забывали затянуть болты, в результате чего колесо просто слетало с машины. ”Если это происходит немедленно и на небольшой скорости, то ущерб будет небольшим и при удачном стечении обстоятельств придется лишь заменить старые болты на новые. В более серьезных случаях перекосившееся колесо может разбить переднее крыло или весь бампер, и тогда ремонтные работы займут значительно больше времени и обойдутся дороже”, — добавил он.
Согласно данным ERGO, в таких случаях стоимость ремонтных работ может составлять 1500–2000 евро. ”На более высоких скоростях, если транспортное средство теряет управляемость и вылетает с дороги в канаву, ущерб может быть значительно более серьезным. В таких ситуациях существует и непосредственная опасность для здоровья людей”, — подчеркнул Орулайд.
При возникновении ущерба собственник машины имеет право требовать возмещения ущерба от фирмы, которая выполнила работы, однако условием для этого является наличие соответствующего счета. ”При наличии страхования каско возникший ущерб возмещает поставщик страховой услуги. Застрахованное лицо должно оплатить лишь собственную ответственность, но ее сумму впоследствии можно истребовать от шиномонтажной мастерской на основании счета. Поэтому обязательно следует попросить в мастерской счет и сохранить его. Также стоит избегать ”гаражных мастеров”, которые в принципе не выдают счета”, — объясняет Орулайд.
Орулайд напоминает всем участникам дорожного движения, что непосредственно после замены шин ездить на машине нужно особенно осторожно. Почувствовав неестественную вибрацию или услышав необычные звуки, которых до замены шин не было, стоит остановить транспортное средство и проверить, надежно ли затянуты болты. Если баллонного ключа под рукой нет, Орулайд советует обратиться за помощью к другим участникам дорожного движения или в автопомощь.