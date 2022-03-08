Осторожно! Некомпетентно выполненная замена шин может привести к ущербу, равному стоимости всей машины

В Эстонии использование зимних шин разрешено до 31 марта, а в случае зимних условий даже до 30 апреля. На летних шинах официально можно ездить с 1 марта. ”В каждый сезон замены шин мы сталкиваемся с большим количеством случаев, когда вызванные отсоединением колеса во время езды расходы на ремонт достигают тысяч евро, нередко превышая стоимость всего автомобиля, — сказал руководитель одела транспортных ущербов Райдо Орулайд. — Самая большая сумма ущерба, вызванного повреждениями транспортного средства в результате небрежной замены шин, составила более 5000 евро”.

При самостоятельной замене шин у себя во дворе повышается вероятность того, что болты не будут затянуты надлежащим образом. В связи с этим важно все-таки выполнять замену шин в профессиональной ремонтной мастерской, работники которой обладают необходимыми для этого знаниями и инструментами. Тем не менее, при замене шин в мастерской также следует переспросить, были ли болты на колесах затянуты надлежащим образом. Кроме того, стоит уточнить, нужно ли их будет подтянуть и когда это надо сделать, чтобы исключить возможность отсоединения колеса во время езды.

По словам Орулайда, страховая фирма сталкивалась даже с такими ситуациями, когда работники шиномонтажной мастерской и вовсе забывали затянуть болты, в результате чего колесо просто слетало с машины. ”Если это происходит немедленно и на небольшой скорости, то ущерб будет небольшим и при удачном стечении обстоятельств придется лишь заменить старые болты на новые. В более серьезных случаях перекосившееся колесо может разбить переднее крыло или весь бампер, и тогда ремонтные работы займут значительно больше времени и обойдутся дороже”, — добавил он.