08.03.2022, 11:32
ВИДЕО | Из-за визита Блинкена в Таллинне образовалась пробка(14)
Сегодняшний визит госсекретаря является частью турне по Европе. Блинкен уже посетил Бельгию, Польшу, Молдову, Латвию и Литву.
“Во время визитов в страны Балтии Блинкен обсудит совместные усилия по поддержке Украины, укреплению сдерживания и обороны НАТО, продвижению демократии и прав человека, а также углублению экономического и энергетического сотрудничества с балтийскими союзниками”, — отмечается в заявлении Госдепартамента США.
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