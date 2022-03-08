Каллас выразила надежду на скорое упразднение ограничений. Требование носить маску останется

”Целью последних действующих мер контроля было обеспечение работы эстонских больниц, чтобы лечение могли получать как тяжелые пациенты с коронавирусом, так и все остальные жители Эстонии, которым требуется плановое или экстренное лечение. Для обеспечения работы больниц нужно было, чтобы с симптоматическим течением ковида в больницы ежедневно поступало не больше 25 человек. Если эта цифра будет ниже, то мы сможем упразднить и эти последние меры контроля", — отметила премьер-министр.

Она сказала, что в пиковые периоды в этом году в больницы с тяжелым течением болезни поступало 46 человек в день. Сейчас эта цифра снизилась до 31, и есть надежда, что уже на этой неделе или в течение следующей она упадет ниже отметки в 25.

По словам Каллас, после этого правительство предпримет следующие шаги:

* Упразднит требование о ковид-сертификатах. Все люди смогут посещать культурно-развлекательные мероприятия, заведения общественного питания и другие места без справки о вакцинации или перенесенной болезни.

* Упразднит требование о закрытии в 23:00 для развлекательных заведений и других мест.

”Останется лишь требование носить маску в общественных местах, чтобы защитить себя и других”, — пояснила Каллас.

Она призвала всех продолжать сохранять бдительность. ”Штамм омикрон по-прежнему очень заразен и это непростое заболевание. Около 300 человек все еще находятся на лечении от тяжелого ковида в наших больницах. Вакцинация помогает”.

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