В Украине все еще находится 51 гражданин Эстонии

Количество людей, прибывающих из Украины в соседние страны через границу, увеличивается с каждым днем. В то же время о своем пребывании в стране сообщают новые люди. Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков. Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее.