Названы преимущества женщин на рынке труда

По словам Керли Кадак — руководитель отдела аренды рабочей силы предприятия по найму Finesta — характер производственной работы на заводах сильно изменился благодаря автоматизации и технологическому развитию, и во многих случаях физическую работу выполняют машины. ”Вместо грубой физической работы на современном производстве вы встретите скорее чистую и контролируемую рабочую среду, сравнимую с операционной в больнице, где более тяжелая физическая работа в основном поручается роботам и машинам”, — рассказывает Кадак о переменах в трудовой обстановке на производстве.

”Посменная работа и работа с частичной нагрузкой делают производственной труд более гибким, что становится все более ожидаемым и со стороны соискателей, а также промышленная отрасль предлагает множество возможностей для продвижения по карьерной лестнице”, — объясняет Кадак и призывает женщин смелее обращаться для поиска работы на производственные предприятия.

”Например, в сфере логистики, которая десять лет назад в основном принадлежала мужчинам, сегодня именно женщины являются большинством среди водителей погрузчиков и кранов”, — приводит Кадак пример растущей доли женщин. ”Основываясь на своем опыте, я могу подтвердить, что интерес женщин к технике вырос, и все больше и больше женщин переходят как в логистику, так и в промышленность”, — добавляет она.

Эксперт по рабочей силе подчеркивает, что предпочтение по полу больше не является вопросом определяющих ценностей, но все зависит от характера работы. ”В электронной промышленности есть много таких должностей, где предпочитают женщин просто потому, что у женщин более тонкие пальцы и лучшая моторика, что позволяет им гораздо эффективнее собирать миниатюрные детали электронной платы”, — объясняет Кадак.

Кроме того, есть много примеров из ее опыта работы, связанного с промышленными предприятиями, где женщины в условиях точной рутинной задачи, требующей многократных повторений одних и тех же действий, остаются гораздо более усидчивыми и поэтому именно их предпочитают работодатели на таких рабочих местах. ”Конечно, есть и примеры движения в обратном направлении, когда все больше мужчин переходят в традиционное женское поле. Например, в торговле, где все больше и больше мужчин можно встретить за раскладкой товара на полках магазинов или за кассой”, — приводит Кадак пример угасания стереотипов о гендерно-специфических профессиях.