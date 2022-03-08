08.03.2022, 07:10
”Матч ТВ” перекрасил желто-голубой логотип из трансляции бундеслиги
Фото: Scanpix
Российский спортивный канал ”Матч ТВ” перекрасил в трансляции матчей бундеслиги логотип Немецкой футбольной лиги (DFL), который в знак солидарности с Украиной принял желто-голубую расцветку.
В трансляции "Матч ТВ" логотип был показан в классической красно-черной гамме.
Немцы расценивают это как цензуру и готовы пересмотреть контракт с российским каналом. Кроме того, DFL собирается направить деньги, которые в этом сезоне получит от России за трансляцию матчей, - 1 миллион евро - на гуманитарную помощь Украине.