08.03.2022, 00:07
Украинские СМИ сообщили о гибели начальника штаба 41-й армии РФ
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Украинские медиа сообщили о гибели генерал-майора Виталия Герасимова, начальника штаба и первого заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа.
Российская сторона официально не подтвердила гибель генерала.
Герасимову было 44 года. Участник боевых действий во Второй чеченской войне, кавалер трёх российских орденов. Первым о гибели генерала сообщил телеграм-канал "Харьков.Главное.Политика". Если информация издания верна, то Герасимов стал вторым генералом, погибшим в Украине. Три дня назад Lenta.ru сообщила о смерти заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России, генерал-майора Андрея Суховецкого.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.