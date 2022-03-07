США продолжат направлять свои силы в страны Балтии

"Мы также должны думать о последних событиях. Это тоже влияет на наши решения. Конечно, мы работаем над всеми этими вопросами с членами НАТО и альянса. В прошлом году Соединенные Штаты предоставили Украине более $1 млрд", — приводит слова Блинкена "Интерфакс".

По его словам, это делается в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО — Соединенные Штаты будут продолжать направлять свои силы в Балтийский регион, в том числе в Латвию, чтобы проводить совместные учения.

Госсекретарь также сказал, что за последние дни президент США Байден призвал выделить дополнительные $35 млн для Украины. По его словам, за неделю на Украине оказалось 70% от этого объема. Кроме того, несколько дней назад Байден запросил у Конгресса $10 млрд на гуманитарную помощь Украине.

Говоря об установлении над Украиной бесполетной зоны, госсекретарь США подчеркнул, что такого намерения нет.

"Введение бесполетной зоны над Украиной будет означать, что, если российский самолет ее нарушит, нам придется по нему стрелять. Это может привести к прямому конфликту между нашими странами. Никто в нем не заинтересован", — сказал Блинкен.

Нужно поддерживать независимых и свободных журналистов из Беларуси и России, не только позволив им покинуть их страны, но и обеспечив возможность работать. Важно, чтобы русскоязычное население получало объективную и честную информацию, а не инфопоток с российских пропагандистских каналов, заявил после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Об этом пишет латвийский "Дельфи".