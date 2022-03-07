Украину хотят покинуть 28 граждан Эстонии. МИД призывает не ждать эвакуации

На данный момент в Украине находится 51 гражданин, который проинформировал нас о своем пребывании в стране. 23 гражданина заявили, что планируют остаться в стране, 28 хотят покинуть страну. В Украине находятся и эстонские журналисты.

Количество людей, прибывающих из Украины в соседние страны через границу, увеличивается с каждым днем. В то же время о своем пребывании в стране сообщают новые люди.

Министерство иностранных дел оперативно информирует людей о возможностях выезда посредством сообщений, писем или звонков. "Мы просим всех граждан Эстонии, которые находятся в Украине и хотят уехать, уведомить об этом министерство иностранных дел и по возможности постоянно следить за своей электронной почтой и входящими звонками. Поскольку ситуация и возможности покинуть страну появляются и меняются очень быстро, мы не можем давать информацию заранее", - говорится в сообщении МИД ЭР.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, просят как можно скорее покинуть страну и вернуться в Эстонию. "В связи с военными действиями России мы рекомендуем полностью избегать поездок в Украину. Если вы все же решили поехать в Украину, то возможности помощи Министерства иностранных дел ограничены", - предупреждает министерство.

Граждан Эстонии, находящихся в Украине, МИД обязательно просит зарегистрировать свое пребывание на сайте Министерства иностранных дел или по телефону +372 5301 9999.

"Пожалуйста, не ждите эвакуации, гражданам Эстонии необходимо самостоятельно покинуть страну. Воздушное пространство закрыто, и необходимо использовать наземный транспорт с направлением на запад. Для пересечения границы советуем выбирать страны ЕС", - говорится в пресс-релизе МИД.