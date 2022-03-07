Полиция просит помощи в поисках 16-летней Алексы

Близкие последний раз смогли с ней связаться 6 марта, после чего Алекса должна была вернуться в центр защиты детей, но туда она не пришла. Полиция собрала разную информацию о местах, где девушка может находиться, прoверила различные адреса, общалась с ее близкими и знакомыми, но пока поиски не принесли результата.