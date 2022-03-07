“Важно, чтобы хватило всем”. Российские магазины вводят ограничения на продажу товаров

Так, если судить по присланным Би-би-си фото,в ”Ленте” разрешено продавать 2 штуки чистящих средств в одни руки, а лапшу быстрого приготовления и мясные консервы — до 10 штук.

В ”Магните” введено ограничение на сахар, гречку и тушку курицы — можно купить не более пяти единиц за раз. В магазине это решение объясняется ”спекулятивным спросом” и необходимостью обеспечить ”наличие важных продуктов и непродовольственных товаров на полке”.