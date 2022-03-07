07.03.2022, 20:58
“Важно, чтобы хватило всем”. Российские магазины вводят ограничения на продажу товаров
ФОТО: BBC Russian
Наш подписчик из Подмосковья сообщил, что некоторые магазины из крупных продуктовых сетей ограничили продажу ряда товаров в одни руки. Об этом сообщает BBC Russian.
Так, если судить по присланным Би-би-си фото,в ”Ленте” разрешено продавать 2 штуки чистящих средств в одни руки, а лапшу быстрого приготовления и мясные консервы — до 10 штук.
В ”Магните” введено ограничение на сахар, гречку и тушку курицы — можно купить не более пяти единиц за раз. В магазине это решение объясняется ”спекулятивным спросом” и необходимостью обеспечить ”наличие важных продуктов и непродовольственных товаров на полке”.
Ограничить продажу некоторых категорий товаров ранее разрешили в минпромторге и минсельхозе России, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение минпромторга. Об этом попросили сами ритейлеры.