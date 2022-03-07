ФОТО | Эстонские продукты добралась до Украины

”Украина находится в ситуации, когда ощущается нехватка самого основного и важного — продовольствия. Мы договорились с производителями продуктов питания, что объединим усилия и вместе организуем доставку помощи. Инициативу поддержали и прислали свою продукцию почти все наши члены. Первую партию помощи перевез через границу украинец Виталий — он выгрузил продукты во Львове и отправился воевать, чтобы защитить свою страну”, — рассказала руководитель Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

”Мы очень рады, что Союз пищевой промышленности Эстонии предложил нам возможность сотрудничества. Украинский продуктовый банк в настоящее время почти полностью зависит от иностранной помощи, поскольку производство продуктов питания в Украине сократилось. Сегодня мы также начали сбор пожертвований в трех пунктах приема в Таллинне, Тарту и Пярну, чтобы подготовить продукты для отправки в Украину и помочь прибывшим в Эстонию беженцам,”, — отметил руководитель Продуктового банка Пийт Бурфейн.

Союз пищевой промышленности Эстонии и Продуктовый банк Эстонии планируют на четырех грузовиках отправить в Украину более 130 европоддонов с продовольствием, пожертвованным предприятиями пищевой промышленности Эстонии. Груз помощи содержит сухие продукты питания, консервы, воду, растительное масло, детское питание, сыр, сладости и другие необходимые товары. Партия помощи была собрана предприятиями пищевой промышленности Эстонии. Продуктовый банк Эстонии организовал логистику и транспортировку груза, а также отвечал за контакты с украинской стороной. Украинская греко-католическая церковь в Эстонии помогала с переводами.

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