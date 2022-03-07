ФОТО | В Эстонию прибыл передовой отряд военного контингента Дании

”Первый датский контингент в Эстонии был развернут в составе боевой группы НАТО в 2018 году. Прежняя смена датских войск покинула страну в марте 2021 года, теперь мы возвращаемся, подтверждая нашу преданность принципам сдерживания и готовности защищать Эстонию”, — отметил командир контингента Дании майор Михаэль Крогсгаард (Michael Krogsgaard).

Датские военнослужащие общей численностью около 150 человек из состава Ютландского драгунского полка прибудут в Эстонию на следующей неделе, в частности, речь идет о роте ”Викинг”. Они войдут в состав боевой группы НАТО, которая находится под управлением 1-й пехотной бригады Эстонии.

Подразделению вооруженных сил Дании предстоит заменить соединение 5-го драгунского полка Франции. Помимо роты ”Викинг” в Эстонии будет служить около 70 военных логистов и военных полицейских.

В штатную структуру роты ”Викинг” входит три механизированных взвода, оснащенных колесными боевыми машинами пехоты Piranha V, вдобавок подразделение располагает собственной частью снабджения, взводом снайперов и артиллерийскими корректировщиками.

Решение о размещении передовых сил НАТО (Enhanced Forward Presence — eFP) в странах Балтии и Польше было принято на саммите в Варшаве в 2016 году. Эта мера являлась ответом на действия России в Крыму и на востоке Украины.

В Эстонии руководящая роль в интегрированной в эстонскую 1-ю пехотную бригаду боевую группе НАТО отводится Великобритании, Дания и Франция оказывают ей поддержку. Первые контингент передовых сил НАТО был развернут в Эстонии в 2017 году.

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