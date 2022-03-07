Марко Михкельсон: Кремль действительно начал верить в свой же нарратив, что в Украине есть какие-то фашисты, которые пришли к власти

"Мы видим, что сейчас происходит в окупированных городах — в Мелитополе и других. Там не то что с цветами не встречают, каждый день там проходят митинги местных жителей под флагами Украины, — отмечает Михкельсон.

— Я думаю, что в Москве после 14-го года руководство действительно начало верить в свой же нарратив, что где-то есть какие-то фашисты, которые пришли к власти и что в Украине небезопасно, поэтому им надо прийти и помочь. Конечно же это какая-то параллельлная реальность.

Это очень опасно, когда лидер ядерной державы верит в это. Я даже думаю, что его разведка могла дать такие данные, что если даже просто прогуляться по дорогам Украины, и вся политическая система Украины рухнет сиюминутно. Чего не произошло и ситуация кардинально изменилась. Цена этому тысячи мирных людей, в том числе дети".

Что означало бы введение бесполетной зоны над Украиной?

"Сейчас это может сделать только одна страна — США. А это будет означать уже начало Третьей Мировой Войны"

"Чтобы что-то изменилось, в первую очередь народ России должен сказать своё твердое "нет" против этой войны, потому что то, что будет происходить дальше, зависит только от действий Путина.

Сейчас в России создается тишина, так как все мало-мальски независимые СМИ, как, например, "Эхо Москвы", уже закрыты. Согласно новому закону, журналисты могут попасть в тюрьму на 15 лет. Это уже настоящий сталинизм.

Поддержка Путина среди населения связана с тем, что у людей нет реальной информации о том, что происходит в Украине".

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