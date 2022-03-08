Харьковчанка: "Мы все потеряли, а нам говорят — вы сами себя убиваете!"

Мы говорили на русском, но мы — часть Украины. Постоянно говорили, что это наша страна. Никакой агрессии не было и в отношении соседей. Россия — это Россия, Украина — это Украина. Не было конфликтов, хотя мы говорили на русском языке. Вся моя семья.

29 декабря Кристина в очередной раз вернулась из Сардинии к детям. Собирались улететь 5 марта. Билеты уже были на руках. Но планы нарушила война. За прошедшую неделю ее дети повзрослели на глазах. Особенная девочка приболела, а 15-летний сын взял на себя обязанности мужчины в семье, он постоянно поддерживал маму, успокаивал ее.

"Харьков — самый красивый город в Украине. Я его очень люблю, — признается Кристина. — Развитая инфраструктура, новые парки. К нам приезжали туристы. До войны Харьков был русским городом на 90%. Мы находимся в 40 км от Белгорода. В семьях говорили на русском, дети учились на украинском, но были дополнительные уроки на русском", — поясняет она. По ее словам, никто их по языковому принципу не притеснял. Поэтому совершенно непонятно, кого и от кого защищают российские войска.

Пять лет назад удалось заработать и накопить на собственную трехкомнатную квартиру в Харькове. Радовались недолго — теперь дом в любую секунду могут разбомбить "освободители". Отец детей сейчас на войне. Кристина все время волнуется, как он там. Говорит, никогда с бывшим мужем не было таких теплых отношений.

…Какое-то время назад Кристина вышла замуж за итальянца. Дети остались с мамой в Украине. Тот брак, к сожалению, распался. Но Кристина каждых три месяца летала на заработки на Сардинию, выучила язык. Ждала пока дети закончат основную школу, чтобы окончательно их забрать. Все уже подготовила.

"Мир должен знать правду. Но пока даже мои знакомые в Италии не верят, что нас убивают, — говорит Кристина. — Я потеряла часть друзей из России — нам не по пути с теми, кто оправдывает путинский режим. А мой сын-подросток сказал, что за один день разрушились все его мечты".

Как жители Харькова относили к ДНР и ЛНР?

Я особо не вникала. Да, я знала, что конфликт есть. Я не понимаю, почему нас сейчас обвиняют о том, что мы выступали за независимую Украину. Обвиняют, что мы воевали. Послали туда свои войска. Я понимаю так, что там население хорошо подготовили, Россия нагнетала ситуацию. Я занималась своей жизнью, своими детьми. Была вне политики. У меня особенный ребенок — это очень непросто и без всякой войны.

Как для вас началась война?

В ночь на 24 февраля мы проснулись от звуков взрывов. Где-то в 4.20 последовало два взрыва. Мы сразу подскочили. Стали перезваниваться со знакомыми в Одессе, Николаеве и т. д. Все города подверглись атаке. Так все началось и нарастало. В последние дни обстрелы почти не прекращались. Они постоянно нас атаковали. Иногда в районе 5-6 утра чуть становилось спокойнее, затихало. Ночью бомбили интенсивнее. Но даже днем мы не могли поспать.

Как детей успокоить в такой ситуации?

Сын, как мужчина, он очень сильно поддержал. Я была в постоянной панике. Мы идем в укрытие, сын успокаивает, а я плачу. Но он очень сильно переживал. Это было видно. От детской внешности ничего не осталось. Теперь это мужчина. Сын мне говорил: наш же дом стоит, его не разбомбили, а дома оставалась моя мама. У меня же была истерика.

Убежище? Спускались в подвал?

Мы жили на 7-м этаже. Спускались в подвал нашего дома — спали на грязном полу, прихватив матрасы. Пугало, что по подвалу проходила газовая разводка. Понимала, попадет в наш дом ракета, ничего не останется. Поскольку лифт в доме отключен, мама не всегда с нами спускалась в подвал, а сидела в коридоре. В какой-то момент она просто там стала сидеть постоянно. Не все уходят в укрытие. У моей подруги лежачая мама, они живут на 9-м этаже, поэтому постоянно сидят в квартире.





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