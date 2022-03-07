За рубежом
07.03.2022, 14:32

КАРТА | Война в Украине по состоянию на 7 марта: бомбардировки и атаки продолжаются

 
ФОТО: Delfi

В минувшие сутки Россия занималась преимущественно стягиванием войск, хотя и продолжала бомбардировки и атаки в пригороде Киева, Харькове, Житомире и других местах. В некоторых местах происходили контратаки со стороны Украины.

Был уничтожен аэропорт Винницы. Самое плохое положение по-прежнему в Мариуполе, который окружен и практически полностью уничтожен в результате бомбардировок. Сообщается о множестве жертв среди мирного населения, в том числе детей. Отсутствует водоснабжение, электричество, отопление.

Смотрите карту!

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