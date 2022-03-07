ВИДЕО | Эстонская разведка: российские войска бросают в Украине технику, но ее у них еще очень много

"Предпринимаются попытки окружить Киев, пока стягиваются подразделения. Отдельные разведподразделения побывали в пригородах Киева, но основные силы все еще находятся в 70-100 км от центра города. Печально известная большая колонна тоже все еще находится примерно в 30 км от центра города”, — сказал Гросберг.

"Продолжаются бои за город Харьков. Там тоже цель не достигнута, продолжаются испытания. В Мариуполе идут беспорядочные и массовые бомбардировки, два перемирия соблюдались не самым лучшим образом. Вчера вечером крылатыми ракетами атаковали аэропорт Винницы. Это указывает на то, что в ближайшие дни ожидается атака в направлении Одессы”, — сообщил глава разведки.

Вице-канцлер Министерства обороны Лаури Абель добавил в свою очередь, что ситуация остается неизменной. ”Угрозы военной агрессии в Эстонии по-прежнему нет. Мы работаем в двух направлениях. Первое — это оказание помощи Украине. Большая часть выделенных нами оружия и боеприпасов уже там. Второе направление — укрепление обороноспособности НАТО. Я хотел бы заверить, что единство НАТО и союзников сохраняется. Сейчас оно очень прочно. Все понимают, что 24 февраля началась новая нормальность”.

Отвечая на вопросы журналистов, Гросберг сказал, что с боевым духом у российских солдат по-прежнему дела не очень, а вот техники много. ”Что касается техники, то у вооруженных сил РФ ее очень и очень много. Около одной четвертой части стянутого туда снаряжения просто брошена по той или иной причине, но эта техника у них есть еще. Точно 2/3 техники еще дома, в довоенных местах дислокации”.