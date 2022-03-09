В маленьком эстонском городке мужчина ходил по гостям и развращал детей. Его вину признали только спустя 8 лет

Игорь (59 лет, имя известно редакции), которому только в прошлом месяце дали условный срок, творил свои злодеяния в 2014 году в маленьком городке Эстонии, где все друг друга знают. Уровень доверия в этом небольшом сообществе высокий, жители общаются очень близко. В одной семье Игоря так уважали, что его просили стать крестным отцом ребенка.

Мы не знаем, были ли у Игоря ещё жертвы до этого или после, потому что сведения о его действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних дошли до следственных органов только через шесть лет после инцидентов. Установлены личности четырех жертв.