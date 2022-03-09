ЧП и криминал
09.03.2022, 12:26

В маленьком эстонском городке мужчина ходил по гостям и развращал детей. Его вину признали только спустя 8 лет

 
Александер Пихлак
Александер Пихлак aleksander.pihlak@ekspressmeedia.ee
Foto: Shutterstock

В числе жертв оказались маленькая девочка и ее подруги. Однако преступника признали виновным только 8 лет спустя, пишет Eesti Päevaleht.

Игорь (59 лет, имя известно редакции), которому только в прошлом месяце дали условный срок, творил свои злодеяния в 2014 году в маленьком городке Эстонии, где все друг друга знают. Уровень доверия в этом небольшом сообществе высокий, жители общаются очень близко. В одной семье Игоря так уважали, что его просили стать крестным отцом ребенка.

Мы не знаем, были ли у Игоря ещё жертвы до этого или после, потому что сведения о его действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних дошли до следственных органов только через шесть лет после инцидентов. Установлены личности четырех жертв.

RusDelfi
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