ФОТО | Selver выделил украинские продукты заметными рамками на ценниках

”Интерес к украинской продукции очень высок. В магазинах Selver некоторые места на полках уже пусты. К сожалению, ряд продуктов также заканчивается, поскольку в магазины товары поступают с промежуточных европейских складов. Selver делает все возможное, чтобы сохранить доступность ассортимента и продолжать предлагать хороший выбор продуктов питания под украинским флагом. Мы призываем всех жителей Эстонии открывать для себя эти продукты и приобретать их, тем самым поддерживая Украину”, — сообщила руководитель Selver Кристи Ломп.

Среди товаров, поступающих в Selver из Украины, представлены как продовольственные, так и промышленные товары. Покупателям, желающим поддержать Украину посредством приобретения этих товаров, рекомендуют обратить внимание на следующие продукты: икра, замороженная камбала, сушеный горох, пшено, круглозерный рис, крупная поваренная соль, разнообразные макаронные изделия и лапша быстрого приготовления, сухие завтраки и мюсли, каши для завтрака, батончики, компоты и консервы, консервированные огурцы и помидоры, супы в банках, растительные масла, майонез и горчицы, кетчупы и томатные соусы, острые соусы в банках, весовые конфеты, шоколад, конфеты в коробках, различные виды печенья, соки и сокосодержащие напитки, а ассортимент алкогольной продукции включает водку, бренди, пиво, а также вина и игристые вина украинского происхождения.

В ассортименте промышленных товаров представлены косметика для бани, банные принадлежности, товары для гриля, банки для консервирования, пледы и принадлежности для рисования.

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