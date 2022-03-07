Глеб Павловский: Путина не остановит наличие дочерей от нажатия "красной кнопки"

Павловский: санкции — безумная и бессмысленная вещь, вы это увидите, они приведут к еще одной войне. Я много раз писал об этом. В отличии от политики сдерживания? политика санкций — это политика провокаций. Вы спровоцировали Путина — прекрасно, теперь вы имеете дело со спровоцированным Путиным. А что санкции смогут сделать? В какой-то момент он перейдет в еще одно наступление.

Вопрос: допустим, нажмет Путин на "красную кнопку", получит ответ. Но ведь это не игра какая-то, это жизни людей! Какова вероятность этого для вас как для аналитика? Я слышала мнение, что он не поступит так, потому что у него свои дети есть и он не хочет и их убить тоже.

Павловский: к сожалению в таких ситуациях у правителей отказывает любовь в том числе и к своим близким. Но сейчас не идет речь о том, что он нажмет "красную кнопку". Попытки уничтожить Россию санкциями приведут к ответу. Вам это может казаться странным, но мне это кажется очевидным. Но не обязательно при этом он нажмет красную кнопку.

А как он еще может ответить?

Павловский: вы имеете дело со страной, которая омывается тремя океанами! У него в руках вся Северная Евразия, это очень много возможностей.

А YouTube выключат? Или оставят, потому что это еще и развлекательная площадка?

Медийная политика Кремля сейчас саморазрушительна и безумна. Это то же самое, как если бы в СССР стали бы отключать домашние телефоны, потому что люди по ним рассказывают анекдоты.

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