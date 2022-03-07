ФОТО | До 2 евро рукой подать! Таких цен на топливо мы еще не видели

Сегодня на заправках Эстонии продают топливо по небывалой цене: 95-й бензин можно купить по 1,949 евро за литр. Цена 98-го бензина уже выросла до 1,999 евро за литр. Цена дизельного топлива повысилась до 1,889 евро за литр.

Произошло довольно резкое повышение цен. Еще 4 марта цена 95-го бензина в Таллинне была 1,799 евро, что было, например, на 14,4 цента больше, чем в Риге, и на 17 центов больше, чем в Вильнюсе.