Эстонские эксперты: вторую бустерную прививку делать пока не нужно

Также комиссия сочла, что вторые бустерные прививки не окажут сейчас значительного влияния на распространение инфекции и не поспособствуют снижению нагрузки на систему здравоохранения. Данные в Эстонии показывают, что бустерная прививка позволяет снизить риск госпитализации в случае заражения коронавирусной инфекцией до очень малого, а большинство госпитализированных не вакцинированы. Предварительные данные из Израиля подтверждают, что в случае варианта ”омикрон” вторая бустерная прививка не обеспечивает значительно большей защиты, чем одна бустерная прививка.

”Основная нагрузка на больницы связана с количеством невакцинированных людей, относящихся к группам риска, поэтому по-прежнему чрезвычайно важно пройти первичный курс вакцинации. Бустерная прививка дает дополнительную защиту, которая особенно важна для пожилых людей. Сегодня мы не видим необходимости рекомендовать вторую бустерную прививку, даже пожилым людям. Коронавирус неоднократно нас удивлял, поэтому прогнозировать будущее сложно. Мы отслеживаем изменения в ситуации с заражением и при необходимости снова обсудим необходимость вторых бустерных прививок”, — объяснила член комиссии, профессор Ирья Лутсар.

Согласно рекомендации экспертной комиссии по иммунопрофилактике, дополнительная доза вакцины после окончания курса первичной вакцинации требуется людям с серьезным иммунодефицитом. В случае, если курс вакцинации состоит из двух вакцин, то дополнительная доза оказывается третьей дозой, а бустерная прививка — по счету четвертой дозой вакцины. Решение о применении такой схемы вакцинации принимает лечащий врач.

Государственная экспертная комиссия по иммунопрофилактике — это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственной программы иммунизации и прочим вопросам, связанным с вакцинацией. В нее входят представители аллергологов-иммунологов, инфекционистов, семейных врачей, педиатров, медсестер, Департамента здоровья, Больничной кассы и Министерства социальных дел.