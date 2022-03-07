Экс-советник Путина: страны Балтии и Польша должны сосредоточить часть вооруженных сил на границе с Беларусью

”Я разочаровался в российском правительстве, когда Владимир Путин, Дмитрий Медведев, министры и экономические деятели начали обсуждать на совещании схему хищения 12 миллиардов долларов у государственной нефтяной компании "Роснефть" и их "распила" между "своими". Я сказал сидящим за столом, что не желаю участвовать в подобных обсуждениях и ​​не считаю нормальным грабить страну. После этого Владимир Путин снял эту тему с повестки дня. Однако, схему все-таки привели в действие позднее", — рассказал Илларионов Delfi.

Андрей Илларионов высоко оценивает сопротивление Украины российской агрессии. Он считает серьезной угрозой, если диктатор Лукашенко примет решение ввести войска в западную Украину.

”В отличие от российских танковых и ракетных войск, белорусская армия не мерзла несколько месяцев в полевых условиях на украинской границе”, — сказал он.