Четыре стратегические ошибки Владимира Путина

Над этой ошибкой не смеялся только ленивый. Старое оружие у тех, кто оказался в плену, насильно отправленные в Украину контрактники в плохих ботинках, огромная военная колонна, позорно застрявшая по дороге в Киев, сухие пайки для русских солдат с истекшим сроком годности (на этикетках указан 2015 год!) — вся эта операция, судя по всему, задумана и спланирована импотентно. К тому же она, судя по всему, абсолютно не учитывала возможности, оснащение и мотивацию новой (а не той, что была 8 лет назад) украинской армии. В этой ошибке абсолютно очевидна работа системы, основанной на страхе! Говорили ли ему генералы, что они реально могут сделать, а чего не могут? Скорее нет. Осмелился ли кто-то доложить, что украинская армия уже другая? Не уверен. Материальная составляющая — всего лишь часть проблемы. Есть еще нематериальная — мотивация. Теперь мы понимаем, что русским солдатам сказали о войне уже по факту. Чего боялись? Казалось бы, идти воевать с фашизмом почетно?! Но вот беда — там же нет фашистов! И российские солдаты быстро понимают, что умрут во имя обмана. Такой подход никогда и никого не мотивировал.