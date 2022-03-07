Четыре стратегические ошибки Владимира Путина
„Стратегические просчеты невозможно компенсировать тактическими успехами“.
Карл фон Клаузевиц
Я не военный стратег. В силу моей профессиональной квалификации, предпринимательского и жизненного опыта я могу утверждать, что я разбираюсь хорошо в двух областях — лидерство, бизнес-стратегия и культура российского лидерства и менеджмента. Что касается культуры российского бизнеса, ее характерные черты: а) система, как правило, основана на страхе, 2) отсутствие стратегии и акцент на тактике, 3) непонимание силы видения. В плане стратегии в бизнесе (я бы добавил — и в жизни) вы можете сделать две большие ошибки подряд, но (если немного повезет) встанете обратно на ноги. Если сделаете три, то ваши шансы уже в пределах математической погрешности. Четыре — встать на ноги уже абсолютно невозможно. На основе этого могу сделать свой субъективный анализ — буду рад прочитать его через 5–10 лет и оценить, насколько был прав.
Владимир Путин уже давно потерял Украину. И несмотря на то, что его армия бомбит города и убивает украинцев уже более 10 дней, изнывая от желания ее завоевать, Украина для него и России потеряна! На данный момент его основной страх в том, что он потеряет и Россию. Почему? Владимир Путин (а в современной России все решает только и всегда он) сделал четыре исключительно грубые стратегические ошибки. Перед тем как их озвучить, хочу отметить, что в первый раз он ошибся (и очень капитально) со взятием Крыма. Сначала, несколько испуганный своей собственной дерзостью и коварством (если помните, он лично и на камеру, глядя всем в глаза, отрицал участие России), он оттяпал Крым. Это безусловно была тактическая победа, особенно в плане внутреннего патриотического запала — ура-ура, Крым наш, даже если финансово стоил и стоит России очень дорого. Стратегически это решение было полной катастрофой — он на 100 лет потерял сердца и умы братского на тот момент украинского народа. Ужасающий своим масштабом стратегический просчет (отсутствие стратегии и акцент на тактике).
Теперь, в атмосфере параноидального страха — а сцены с публичным унижением руководителя Службы внешней разведки (СВР) Нарышкина или сидящими с пришибленным видом министром обороны и руководителем генштаба армии говорят сами за себя (cистема, как правило, основана на страхе) и показывают уровень дискуссии (точнее, ее отсутствие) и искренности в его же ближайшем окружении — он сделал те самые четыре грубейшие стратегические ошибки. И они могут привести к тому, что Владимир Путин потеряет Россию.
1. Возможности, оснащение и мотивация собственной армии.
Над этой ошибкой не смеялся только ленивый. Старое оружие у тех, кто оказался в плену, насильно отправленные в Украину контрактники в плохих ботинках, огромная военная колонна, позорно застрявшая по дороге в Киев, сухие пайки для русских солдат с истекшим сроком годности (на этикетках указан 2015 год!) — вся эта операция, судя по всему, задумана и спланирована импотентно. К тому же она, судя по всему, абсолютно не учитывала возможности, оснащение и мотивацию новой (а не той, что была 8 лет назад) украинской армии. В этой ошибке абсолютно очевидна работа системы, основанной на страхе! Говорили ли ему генералы, что они реально могут сделать, а чего не могут? Скорее нет. Осмелился ли кто-то доложить, что украинская армия уже другая? Не уверен. Материальная составляющая — всего лишь часть проблемы. Есть еще нематериальная — мотивация. Теперь мы понимаем, что русским солдатам сказали о войне уже по факту. Чего боялись? Казалось бы, идти воевать с фашизмом почетно?! Но вот беда — там же нет фашистов! И российские солдаты быстро понимают, что умрут во имя обмана. Такой подход никогда и никого не мотивировал.
2. Реакция украинцев
Мне любопытно, неужели посольство РФ в Киеве и СВР РФ на самом деле убаюкивало Владимира Путина рассказами про репрессированный русскоязычный восток Украины, который только и ждет помощи, чтобы показать кузькину мать ее западной части? Потому что вторая стратегическая ошибка именно такая — судя по всему, картина в его голове такова: россияне приходят в русскоязычные части Украины, идет народное ликование, их закидывают цветами и они продолжают свое победоносное шествие на запад. Но в Украине нет деления на восток и запад — и в этом народном единение самый большой вклад имел… Владимир Путин и его крымская авантюра. Результат налицо — на востоке страны российских солдат закидывают коктейлями Молотова, в уже оккупированном Херсоне безоружные русскоязычные жители города кроют самым натуральным русским матом российских солдат и очень неласково просят их пойти… домой. Причина этой ошибки тоже кроется в системе, основанной на страхе — в Москве доносили и рисовали несуществующую картину украинского общества и внутриполитической жизни страны. Результат налицо, и он пагубен для россиян как в плане мотивации их солдат (они видят, что они не освободители, а оккупанты), так и в отношении самой войны и оккупации — в итоге тебя будут ненавидеть все.
3. Реакция Запада
Судя по всему, Владимир Путин и его окружение имеют исключительно примитивное, циничное и неправильное представление о западном мире. Все они — продукт 1990-х и искренне верят, что можно купить все, включая западных лидеров и бизнес-партнеров. в числе которых такие люди, как Герхард Шредер и Франсуа Фийон (который, кстати, показал моральный стержень и отказался от карьеры в России и т. д).
В их картине мира западные политики, бизнесмены и обыватели — некие бесхребетные, мягкотелые люди, которым в первую очередь важен их собственный комфорт и деньги. Якобы такие люди реально не верят в европейские ценности — для них ценности эти всего лишь некий фасад, за которым прячется их простая человеческая жадность. В этой системе мышления запад "вякает", но в конечном итоге немцы предпочтут надышаться российским газом, итальянцы будут считать недопроданные в России холодильники, а от испанцев Россия — это несколько далеко.
Такая картина запада, на мой взгляд, — не только огромный самообман. Это циничное зеркальное отражение взгляда того же Владимира Путина и его окружения на саму Россию, в которой их маркетинговый продукт — некая смесь православия, патриотизма и выдуманного образа врага — де-факто прикрывает элементарную жадность управляющих.
Это стратегический просчет прямо-таки космического масштаба. В тактическом плане российский газ и рынок важны, но нынешняя российская власть и ее агрессия являются стратегической угрозой. У запада есть ценности, и это не фасад. Запад готов воевать за свои ценности. Пока (только пока) экономически, но даже это — огромный удар. Всего за девять дней с начала ”специальной военной операции” на Украине российская экономика изменилась до неузнаваемости. Рубль обесценился на треть, госдолг страны, еще недавно служившей примером макроэкономической стабильности, получил мусорные рейтинги, а фондовый рынок фактически перестал существовать. Добавьте западные компании, массово уходящие из России. Все это не так уж важно? Не сказал бы! Самолеты без комплектующих? Сервера без чипов? Скважины без технологий? Это не ущерб — это разгром.
4. Видение будущего
Какое видение относительно будущего Украины имеет Владимир Путин? Его, на мой взгляд нет.
Украину не покорить. Если всмотреться в три направления агрессии, видимо, идея была (если вообще была) — разделить страну на восток и запад. И что потом? На востоке будет партизанская война и российских солдат будут убивать каждый день. Запад точно не сдастся и продолжит войну. Посмотрите на карту: запад Украины тоже не маленький, люди и армия перетекут туда, материально весь мир готов и будет и в дальнейшим помогать Украине. То есть нас ждет продолжительная, затяжная война. Экономике России после всех текущих ударов такую войну не вынести. Как человеку, преподающему лидерство и стратегию, мне хочется спросить: вы какой мир хотели построить? с каким видением вписались в эту агрессию? что хотели построить в Украине? Я бы добавил: и с кем?
Можно ли и очухаться после четырёх стратегических просчетов такого уровня и как? Сможет ли Владимир Путин выжить? Я вижу только два варианта.
Вариант 1. Северная Корея. Война продолжается вялотекуще. Какая-то часть Украины оккупирована, санкции в силе. Даже с санкциями — режим выживет. Денег надо найти только на святую троицу тоталитаризма: НКВД-армия-пропаганда. Остальные, серая масса людей, могут ходить хоть в одинаковых униформах и худо-бедно выживать (что многие делают и сейчас).
Вариант 2. Большая виртуальная победа. Красота таких политических систем и режимов в том, что реальность для них не существует. Ее определяет телевизор — вспомните Оруэлла. В этом варианте российские воска возвращаются назад, а Украина подписывает договор о не вступлении в НАТО. В России включают пропаганду: огромная победа, фашисты разгромлены, Украина не будет в НАТО, ура-ура, мудрый лидер всех перехитрил. Репарации на восстановление Харькова и Чернигова будут, конечно же, поданы как братская помощь Украине, на которую коварный запад неспособен. И потом — надежда на то, что санкции будут ослабевать.
Оба варианта имеют право на существование. Но каждый из них не учитывает стратегический горизонт запада: то, что европейская стабильность, я бы сказал, мировая стабильность невозможна, пока Россия находится в плену у Владимира Путина.