За сутки в Эстонии прибавилось 1394 случая заражения коронавирусом, умерли шесть человек

По состоянию на утро 7 марта в больнице находятся 637 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 281 нуждается в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 180, или 64,1%, не вакцинированы и 101, или 35,9%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 1,9 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,0 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 65 новых историй болезни, из которых в 16 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 33 симптоматических пациента с COVID-19 в день. Умерло шесть зараженных коронавирусом: 59-летняя женщина, 80-летняя женщина, 81-летний мужчина, 84-летний мужчина, 85-летний мужчина и 96-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 3 268 результатов теста, из которых 1 394 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 214,9 вакцинированных человек в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 266,2 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 253 дозы вакцины, из них новых вакцинаций начали 51. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 434 175 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63,2%.

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