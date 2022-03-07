Лутсар поддерживает постепенную отмену ограничений: начать можно с масок

По словам Лутсар, следует обсудить отмену ограничения на время работы увеселительных заведений, которые сейчас должны закрываться не позднее 23 часов, а также отмену требования носить маски. При этом она подчеркнула, что делать это нужно постепенно.

"Некоторые страны, например, Дания и Швеция, уже пошли по этому пути. Не так, что сегодня у нас строгие ограничения, а завтра ничего. Это так называемый метод вентиля, то есть когда ситуация ухудшается, его следует снова подкрутить. Но если посмотреть на другие страны, то, насколько мне известно, никто не должен был возвращаться к ограничениям после их отмены", — сказала профессор.

Она считает, что коронавирус останется и каждое заболевание будет казаться людям более легким по сравнению с предыдущим: "Дней с нулевым числом случаев, вероятно, не будет. Коронавирус ищет пути выживания. Это неизбежность. Непременно появятся новые штаммы. Штамм альфа надолго не задержался, он был примерно четыре месяца. Дельта царила в Эстонии шесть месяцев, но сейчас этот штамм практически исчез. Посмотрим, что будет с омикроном. Кажется, что каждый вариант выдерживает примерно полгода, затем появляется новый".

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