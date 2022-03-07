ПОДКАСТ | Об ошибках российских войск в Украине рассказывает советник Генштаба сил обороны Эстонии

Речь, разумеется, шла о войне в Украине.

"Мы не не обладаем полной картиной, но мы видели, что Блицкрига не получилось, — констатирует Артур Захаров. — В первые дни россияне действовали, как правило, достаточно мелкими группами. Заходили относительно беспечно в населённые пункты, где их колонны жгли. И в принципе, мы видим, что украинцы оказывают упорное сопротивление. Достаточно грамотно это делают, и бои продолжаются. Что будет происходить дальше? Сложно спрогнозировать. Но чисто с военной точки зрения, наверное, разумно было бы охватить Киев и Харьков. То есть блокировать эти города, также как сейчас происходит в Мариуполе и затем пытаться либо выдвигать определённые требования, либо пытаться штурмовать город. Как будет развиваться ситуация? Посмотрим. Есть такое ощущение, что, возможно, российские войска прощупывают почву".

Александр Вишневский покинул Россию и оказался в Таллинне транзитом, чтобы вернуться в Испанию, где провел 11 лет своей жизни.

"В сердцах россиян ужас, боль, отчаяние, паника. Непонимание осознание, что худший сценарий нашей жизни развивается прямо сейчас, — заявляет он. — Мы видим бегство людей из страны. Я и половина моих друзей или бежали, или в отчаянии, оттого, что они не могут сбежать из страны из-за того, что у них есть престарелые родственники или какие-то ещё причины, не позволяющие им уехать. Но война идёт всего неделю, и довольно сложно сориентироваться, понять, что вся твоя прошлая жизнь закончена, и надо начинать новое абсолютно с нуля. Огромное количество людей предпринимает усилия для этого, в результате билеты до Стамбула, например, вчера, стоили от ста пятидесяти тысяч рублей (почти 2000 евро по довоенному курсу), и до Еревана от восьмидесяти (1000 евро по довоенному курсу).

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