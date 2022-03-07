РФ объявила об открытии гуманитарных коридоров. Это сделано по просьбе Макрона к Путину
Российские военные объявляют ”режим тишины” и открывают гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей из Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает Медуза со ссылкой на ”Интерфакс”.
”Режим тишины” будет объявлен с 10 часов утра 7 марта.
Гуманитарные коридоры открываются с учетом ”катастрофической гуманитарной обстановки” и по личной просьбе президента Франции Эммануэля Макрона к президенту России Владимиру Путину.
Ведомство добавило, что гуманитарные коридоры предусматривают возможность доставки людей авиационным транспортом в Россию.
5 марта Минобороны РФ объявило о ”режиме тишины” и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи (эти города блокированы российскими силами, в них тяжелая гуманитарная ситуация). Но массовая эвакуация через гуманитарные коридоры так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.
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