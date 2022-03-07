РФ объявила об открытии гуманитарных коридоров. Это сделано по просьбе Макрона к Путину

5 марта Минобороны РФ объявило о ”режиме тишины” и открытии гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи (эти города блокированы российскими силами, в них тяжелая гуманитарная ситуация). Но массовая эвакуация через гуманитарные коридоры так и не началась. Российская и украинская стороны обвинили в этом друг друга.